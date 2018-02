später lesen Justiz Oliver Emmer ist neuer Direktor des Amtsgerichts in Bernkastel-Kues FOTO: Amtsgericht FOTO: Amtsgericht Teilen

Der neue Direktor am Amtsgericht in Bernkastel-Kues ist an der Mosel kein Unbekannter: Oliver Emmer (Foto: privat), der in der Vergangenheit bereits als Richter dort tätig war, ist Nachfolger von Claudia Stadler, die zum 1. Juli 2017 zur Direktorin am Amtsgericht Bitburg ernannt wurde. Am Dienstag händigte Manfred Grüter, der Präsident des Landgerichts Trier, Emmer die Ernennungsurkunde des Ministers der Justiz aus.