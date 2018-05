Viele Vergaben im Werksausschuss

Die nächste Sitzung des Werksausschusses ist am Mittwoch, 9. Mai, um 18.Uhr im kleinen Sitzungssaal (Raum 100) der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues. Themen sind unter anderem die kommunale Klärschlammverwertung (Gründung einer gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts für die Region Trier); die Auftragsvergabe für die Erneuerung der Transportleitung Hochscheid in Richtung Longkamp; die Auftragsvergabe für die Herstellung eines Druckminderbauwerkes auf der Transportleitung Zeltingen-Rachtig-Erden, die Erneuerung der Kanal- und Wasserleitung in Gornhausen und Neumagen-Dhron sowie die Auftragsvergabe zur Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf der Kita Neumagen-Dhron.