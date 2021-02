Podcast „Im Leben ni(s)cht : Anni Güntepe (Kinderkram): „Spielzeug ist für alle da“

Special Trier Anni Güntepe betreibt in Trier den Shop „Kinderkram“. In Folge 40 des Podcasts „Im Leben ni(s)cht!“ spricht sie darüber, warum Spielzeug für alle da ist und was bei der Anschaffung zu beachten ist.

Spielzeug ist systemrelevant und für alle da." Mit Kinderkam kennt sich Anni Güntepe ebenso gut aus wie mit Frauen- beziehungsweise Mutterkram. Wenn es nach ihr ginge, sollten sich Kinder im freien Spiel entfalten und stets mit Liebe, Verständnis und Wertschätzung aufwachsen.

Insbesondere um den Weg wählen zu können, den sie selbst gehen wollen, ohne dabei den Erwartungen der Eltern entsprechen zu müssen.