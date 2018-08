Bibelworkshop-Wochenende für Kinder

(red) Ein besonderes Wochenende haben 25 Kinder der Pfarreien Schönecken, Lasel und Niederlauch erlebt. Gemeinsam mit ihren Betreuern haben sie eine Kurzversion der Kindermusicals „Die Heilung des Gelähmten“ eingeübt und während des Gottesdienstes in der Pfarrkirche Schönecken aufgeführt. Am Freitag lernten sich alle gegenseitig erst mal kennen, und machten sich mit der Bibelgeschichte vertraut.

Der Samstag stand ganz im Zeichen von Bauen, Malen, Singen und dem Einüben der einzelnen Szenen. Die Kinder waren mit Begeisterung und großem Eifer bei der Sache. Der anhaltende Applaus der Gottesdienstteilnehmer belohnte am Sonntag alle für ihren Einsatz. Die Kinder haben an diesem Wochenende auch gelernt, dass Wunder geschehen können – wenn man fest an etwas glaubt, sich durch Schwierigkeiten nicht von seinen Vorhaben abbringen lässt und wenn man Freunde hat, auf die Verlass ist, glauben die Veranstalter des besonderen Wochenendes. ⇥Foto: Hildegard Cremer