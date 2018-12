später lesen Gechichte Dasburger huldigen ihrem Herren FOTO: Fritz-Peter Linden FOTO: Fritz-Peter Linden Teilen

(aff) Offiziell hat Willem Alexander, Prinz von Oranien-Nassau, in Dasburg nichts mehr zu sagen, doch der König der Niederlande ist laut Titel seit 601 Jahren auch der Herr von Dasburg. Ein Dutzend schwarz-rot gekleideter Dasburger ließ es sich so auch nicht nehmen, ihrem „Herren“ beim Staatsbesuch in Trier zu huldigen und ihn mit einem Banner an seinen ein wenig in Vergessenheit geratenen Titel zu erinnern.