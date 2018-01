Vortrag zum Thema Hilfe nach einem Schlaganfall

Der Bundesverband Rehabilitation (BDH), Kreisverband Vulkaneifel, hat zu seiner Jahresversammlung eingeladen – am Freitag, 26. Januar, im Gasthaus „bei Lonnen“ in Ormont. Im Anschluss, gegen 19 Uhr, erfolgt ein Vortrag von Thomas Urbach aus der BDH-Rehaklinik Elzach zum Thema „Behandlung von Sprach- und Sprechstörungen nach einem Schlaganfall“. Dazu sind nicht nur die Mitglieder, sondern alle interessierten Gäste eingeladen, teilt der Kreisvorsitzende Walter Schneider mit. 500 000 Menschen erleiden in Deutschland jedes Jahr eine Hirnschädigung, die Hälfte davon durch einen Schlaganfall. Die Folge sind oft massive Probleme bei der Verständigung. Thomas Urbach, Klinischer Linguist mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Behandlung von Sprach- und Sprechstörungen, gibt eine Einführung in Ziele und Methoden der neurologischen Rehabilitation.