Die Vorbereitungen zum 52. Kreismusikfest laufen. Ausgerichtet wird es in Büdesheim, wo die Musikanten 120-jähriges Bestehen feiern. Auftakt ist am Freitag, 25. Mai, Programm gibt’s bis Sonntag, 27. Mai. Mit dabei sind Vereine aus der Eifel. Ein Kölscher Abend steht am Samstag an.

(fpl)