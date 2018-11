später lesen Gedenken Programm für Landesfeier in Daleiden geändert Teilen

Staatsminister Volker Wissing wird nicht an der zentralen rheinland-pfälzischen Landesfeier zum Volkstrauertag, 18. November, in Daleiden teilnehmen können. Anstelle des Stellvertretenden Landesministerpräsidenten Wissing wird Staatsminister Konrad Wolf die Eröffnungsrede in der Gedenkstätte „Auf dem Scheid“ halten. Auch Oliver Paasch, Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, kann seine für den Anschluss geplante Gedenkrede nicht wie vorgesehen halten.