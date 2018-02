Auf eine unschöne Überraschung stießen die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Kronenburger Straße am Morgen des Veilchendienstags. Vermutlich in der Nach vom Rosenmontag haben Unbekannte durch einen nach außen regenden Füllstutzen etwa 1000 Liter Heizöl aus dem Gebäude gepumpt und gestohlen. Die Polizeiinspektion Prüm sucht Zeugen der Tat und bittet sie, sich unter Telefon 06551/9420 zu melden.