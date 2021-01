Coronavirus : Nach Thüringen: Verlegt auch Rheinland-Pfalz die Landtagswahl 2021?

Statt das Wahllokal aufzusuchen, dürften im März 2021 viele Rheinland-Pfälzer per Brief wählen. Der Grund? Das Coronavirus. Foto: Christian Moeris

Trier/Mainz Im Land bleibt es wohl bei den Wahlen am 14. März 2021. Warum das so ist und was Rheinland-Pfalz von Thüringen unterscheidet.

Thüringen hat wegen steigender Corona-Infektionen die für April geplante Landtagswahl in den September verschoben. In Rheinland-Pfalz gehen die Menschen dagegen im März ziemlich sicher wählen oder stimmen per Brief ab, wenn ein neuer Landtag zur Wahl steht. Ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Innenministeriums sagte auf Anfrage unserer Zeitung, die Situation in Thüringen unterscheide sich grundsätzlich von Rheinland-Pfalz.

Der Grund: Das Ost-Bundesland setzt Neuwahlen an, die sich innerhalb der laufenden Legislaturperiode verschieben lassen. In Rheinland-Pfalz enden dagegen am 18. Mai die Wahlperiode und Machtbefugnisse der Regierungspolitiker. Grundsätzlich könne es eine Verlängerung der Wahlperiode über den 18. Mai hinaus „nicht geben“, so ein Ministeriumssprecher.

Zur Erinnerung: Thüringen wählte 2019 einen neuen Landtag. Die Kür des Ministerpräsidenten mündete später im Eklat, weil es dem amtierenden Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) an einer parlamentarischen Mehrheit fehlte. Die Wahl gewann überraschend Gegenkandidat Thomas Kemmerich (FDP) – mit Stimmen der rechtspopulistischen AfD. Der Liberale trat Woche später zurück. Inzwischen regiert Thüringen eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung mit Bodo Ramelow als Regierungschef. Bedingung für den Deal mit der CDU waren aber Neuwahlen im Jahr 2021. Die verlegt Thüringen nun in den September.

Extra Landtag verbietet digitales AfD-Wahlstudio (dpa/flor) Die Landtagsverwaltung verbietet der Partei, die Räume der AfD-Landtagsfraktion für ein digitales Wahlkampf-Studio zu nutzen. Sie berief sich auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Parlaments. Darin heißt es, die Einrichtung eines solchen Studios in den Fraktionsräumen sei verfassungsrechtlich nicht zulässig. Alle staatlichen und öffentlichen Stellen müssten im Zusammenhang mit Wahlkämpfen das Gebot strikter Zurückhaltung befolgen. Eine Fraktion dürfe sich zwar in ihren Räumen ein Studio einrichten, dürfe dieses aber nicht Dritten überlassen. Dabei sei es auch unerheblich, ob dafür eine Miete gezahlt werde, heißt es in dem Gutachten weiter. Ein Sprecher der AfD sagte, man werde die Entscheidung juristisch prüfen lassen – und gegebenenfalls Klage einlegen.

In Rheinland-Pfalz endet wiederum im Mai die fünf Jahre dauernde Legislaturperiode des von Malu Dreyer (SPD) angeführten Ampelbündnisses. Corona spielt aber auch bei der Wahl am 14. März 2021 eine Rolle. Im Falle vieler Infektionen könne Landeswahlleiter Marcel Hürter in Abstimmung mit dem Innenministerium ausschließliche Briefwahl anordnen, wo Kreiswahlleitungen diese wegen hoher Infektionszahlen beantragten. Dies sagt ein Sprecher des Landeswahlamts. Hürden dafür seien aber hoch. Die Urnenwahl bleibe der Regelfall. Im Extremfall, so der unwahrscheinliche Umkehrschluss, könnte die Landtagswahl aber auch eine reine Briefwahl sein.

Auf Anfrage lehnen große Parteien im Land wie das SPD-geführte Innenministerium ohnehin ab, die Wahl im März zu verschieben. CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner sagte: „Wir gehen davon aus, dass der Wahltermin 14. März gehalten wird. Das hat alleine schon verfassungsrechtliche Gründe. Wir beobachten natürlich die Pandemiesituation genau. In Rheinland-Pfalz sind die rechtlichen Möglichkeiten für eine reine Briefwahl vorhanden.“

Eine Sprecherin der Grünen sagte: „Eine Verschiebung der Landtagswahl steht aus unserer Sicht nicht zur Diskussion. In Rheinland-Pfalz wurden bereits im vergangenen Jahr die entsprechenden gesetzlichen Vorkehrungen getroffen, damit die Landtagswahl in einzelnen Regionen mit hohen Infektionszahlen notfalls als reine Briefwahl angeordnet werden kann.“