Zehn Grad kühler : Vom Hitzesommer in den Herbst – so wird das Wetter diese Woche

Trier/Bitburg/Wittlich Ist ein Ende der heißen Temperaturen in Sicht? Ja, sagen Experten – und machen Hoffnung auf Regen. Der Wetterbericht im Überblick.

Regen in Trier und der Region ab Donnerstag

So gibt es laut dem Portal wetter.net in der Region am Montag und Dienstag um die 30 Grad bei meist blauem Himmel. Am Mittwoch wird es vor allem bewölkt bei Höchstwerten bis zu 26 Grad. Ab Donnerstag dann aber soll es fast die ganze restliche Woche regnen und es wird kühler, am Freitag sind nur noch bis zu 18 Grad angesagt. Auch das Wochenende wird ungewohnt frisch bei Höchsttemperaturen um die 20 Grad, am Samstag mit Schauern, am Sonntag dann hauptsächlich trocken.