Der Verbandsgemeinderat sagt: „Ja, ich will“

Bürgermeister Jürgen Dixius machte es ganz feierlich. „Nun darf ich einen sicherlich historischen Beschluss aufrufen“, sagte er, als in der Saarburger Verbandsgemeinderatssitzung der Punkt Verwaltungsfusion dran war. Der Bürgermeister des möglichen Fusionspartners, Martin Alten, war ebenfalls da. Ein bisschen wie ein Ehepaar saßen die zwei Verwaltungschefs auf dem Podium nebeneinander.

Dixius hatte erklärt, Alten sei gekommen, um sich eine Sitzung in Saarburg anzusehen, aber auch wegen der Abstimmung über die Fusion. Er unterstrich noch einmal, dass dies die einzige Chance sei, die VG zu vergrößern und so besser zu positionieren. Alten dankte für die gute Zusammenarbeit in der Lenkungsgruppe, die den Fusionsvertrag erarbeitet hat. Eine künftige VG Saarburg-Kell sei die größte im Kreis Trir-Saarburg und die fünftgrößte im Land. Alten: „Man wird uns hören.“

In der VG Kell am See haben laut Alten bislang zehn der 13 Ortsgemeinden und der VG Rat für den Zusammenschluss gestimmt. In der VG Saarburg haben bereits elf der 16 Ortsgemeinden pro Fusion gestimmt. Alten sagte, er würde sich freuen, wenn auch der Saarburger VG-Rat mit breiter Zustimmung votieren würde. Ohne Diskussion entsprach das Gremium diesem Wunsch. Franz-Josef Reuter (CDU) sagte, der Fusionsvertrag werde allen gerecht. Ulf Milanese nannte den Zusammenschluss wichtig. Der Palzemer Ortsbürgermeister Florian Wagner kündigte an, sich zu enthalten, weil sein Rat noch nicht über das Thema abgestimmt habe. Mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung votierte der VG-Rat schließlich für die Kommunenehe.