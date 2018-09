später lesen Sport Mountainbiker jagen durch den Wald FOTO: Matthias Willems FOTO: Matthias Willems Teilen

Zum bereits achten Mal fand am Wochenende in Trassem das Downhill-Rennen „King of the Trail“ statt. Beim einzigen Ereignis dieser Art in der Großregion waren 90 Teilnehmer am Start. Die Strecke kommt bei den Fahrern gut an.