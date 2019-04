88 Schülerinnen und Schüler legen erfolgreich Abiturprüfungen am Stefan-Andres-Gymnasium in Schweich ab.

88 Schülerinnen und Schüler absolvierten erfolgreich die Abiturprüfungen am Stefan-Andres-Gymnasium (SAG) Schweich. Aaron Moos erzielte den Traumschnitt von 1,0, vier weitere Abiturienten einen Einserschnitt, und 16 Abiturientinnen und Abiturienten erreichten die Eins vor dem Komma. Alle Abiturienten fühlen sich reif für die selbstständige Gestaltung ihrer eigenen Zukunft – so ihr Tenor auf der Abiturfeier. Sie haben während der Schulzeit nicht nur Wissen erworben. Auch ihre Persönlichkeit und autonome Handlungsfähigkeit konnten in einem von Toleranz und sozialem Miteinander geprägten Umfeld ausreifen – gemäß dem Abiturmotto „How I met my Abi – How I met myself“.

Die Abiturientinnen und Abiturienten: Adams Philipp (Büdlich), Beck Johanna (Schweich), Borgardt Nathalie (Trier), Bouillon Laura (Kenn), Braun Tanja (Trier), Burdenski Annalena (Trier), Chorus Alexa (Trier), Christmann Jannik (Riol), Dahm Sophia (Schweich), Daum Lea (Hetzerath), Denis Marie (Naurath /Eifel), Dillmann Milena (Hetzerath), Dücker Juri (Pölich), Erschens Laurenz (Newel), Fandel Maximilian (Schweich), Freihöfer Leon (Riol), Fuchs Nicolai (Schweich), Gerard Lina (Schweich), Glöckner Lukas (Kenn), Görgen Danielle (Bekond), Grünen Maike (Schweich), Haasenritter Jonna (Trier), Haoues Kilian-Joshua (Pölich), Harrow Kenneth Fred (Trier), Hau Jule (Schweich), Hauprich Anna (Hetzerath), Heinz Lena (Schweich), Herres Leon (Bekond), Herres Louisa (Schweich), Hint­gen Hugo (Trierweiler), Hoffmann Laura (Detzem), Horlebein Laura (Longuich), Katter Philip (Naurath/Eifel), Kettermann Kim (Kenn), Klein Daniel (Riol), Klein Kevin (Trierweiler), Klutzny Virginie (Leiwen), Kollete Sebastian (Schweich), Konder Louisa (Riol), Konder Oliver (Mehring), Kretzer Annalena (Neumagen-Dhron), Krewer Anna-Marie (Schweich), Ladendorf Lena (Schweich), Lambert Anna-Lea (Trier), Lehnertz Lorenz (Hetzerath), Leitz Kira (Hetzerath), Lemesle Denise (Schweich), Lieder Julia (Schweich), Maes Julia (Mertesdorf), Molitor Lucia (Mehring), Monzel Leon (Trier), Moos Aaron (Trier), Müller Ann-Katrin (Fell), Münker Laura (Bekond), Nisius Lea (Schönberg), Palms Maximilian (Schweich), Palzer Hannah (Kenn), Pelzer Timo (Trier), Pfeiffer Johanna (Kenn), Platte Caroline (Fell), Platte Eric (Fell), Pohl Robin (Schweich), Prinz Thea (Föhren), Pscheidt Lena (Rivenich), Rausch Kristin (Föhren), Reichelt Karen (Trierweiler), Reindorf Lena (Kenn), Reuter Marc (Schweich), Rodens Johannes (Fell), Rößler Leon (Leiwen), Schartz Carl (Schweich), Schmitt Janka (Schweich), Schneider Michael (Bekond), Schneider Sina (Schweich), Schnell Lena (Föhren), Scholz Johannes (Schweich), Schopp Sophia (Kenn), Shallar Abdelhalim (Fell), Steffen Max (Zemmer), Stevens Tim (Schweich), Thiesen Nora-Louise (Hetzerath), Tömmes Sarah (Kasel), Wagner Sandra (Föhren), Wallenborn Marius (Naurath/Eifel), Walscheid Emily (Föhren), Welter Janina (Riol), Wollscheid Martin (Riol), Zwilling Jannis (Arenrath).