Nach dem Fest : ART holt Weihnachtsbäume ab

Trier Vor dem Fest ist nach dem Fest: Hier die Termine, an denen die Müllabfuhr im Januar die Weihnachtsbäume abholt.

Der Abfallzweckverband ART bietet in der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg einen kostenlosen Abholservice. Der Abtransport der Bäume ist zwischen dem 7. und dem 20. Januar – immer zu dem Termin, an dem an der jeweiligen Adresse auch die Restmülltonnen geleert werden. Die Bäume müssen am Abholtag bis spätestens 6 Uhr morgens am Straßenrand bereitgestellt werden.