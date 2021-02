Glaube : Geistliche Begleitung ist mehr als Gesprächstherapie

Trier/Koblenz – „Nicht ich habe die Lösung. Gott geht mit und begleitet das Gespräch. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen geistlicher Begleitung und Gesprächstherapie“, sagt Angela Hoffmann. Die 43-jährige Physiotherapeutin und dreifache Mutter aus Wasserliesch hat im vergangenen Jahr ihre ehrenamtliche Ausbildung zur geistlichen Begleiterin abgeschlossen und steht nun mit mehr als 50 weiteren Haupt- und Ehrenamtlichen auf der offiziellen Liste des Bistums Trier.

Angela Hoffmann ist bei der geistlichen Begleitung besonders wichtig, dass sich ihre Gesprächspartnerinnen und -partner von Gott getragen fühlen und den inneren Druck verlieren. Denn „Gott nimmt uns so, wie wir sind“ – davon ist sie überzeugt. Sie finde es sehr bedrückend, was manche Menschen mit sich herumtrügen. Gerade Ältere empfänden das Glaubensleben oft als Zwang, erzählt sie. So vertraute ihr jemand an, beim Rosenkranz-Gebet einzuschlafen. Dadurch fühle sich die Person schuldig. Hoffmann konnte sie jedoch beruhigen und ihr verdeutlichen, dass das Einschlafen ein Geschenk Gottes sei und sie sich über die Einschlafhilfe freuen könne. Aber auch in anderen Lebenssituationen könne es hilfreich sein, mit jemandem von außen zu sprechen und sich dabei von Gott begleitet zu fühlen, sagt sie. Weil sie genau das erlebt habe, als sie selbst in einer Krise war, wolle sie dieses Gefühl weitergeben. Bei Exerzitien, also geistlichen Einkehrtagen, reifte ihr Entschluss, geistliche Begleiterin zu werden und ihrer Begabung als „Kummerkasten-Tante“ nachzugehen, die sie schon zu Schulzeiten an sich bemerkte.