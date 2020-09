Bildung : Trier schafft Übersicht zu Reserven für kleinere Schulgruppen

Trier Die Trierer Stadtverwaltung hat eine Übersicht zu verfügbaren Räumen erstellt.

Am dritten Tag des neuen Schuljahres waren an zwei Trierer Schulen Kinder positiv getestet worden. Daher wurden die betroffenen Klassen am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium und an der Dom- Grundschule nach Hause geschickt und eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Später wurde bekannt, dass in beiden Fällen die Testergebnisse aller anderen Kinder der Klassen negativ waren.