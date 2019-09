Polizei : Einbrecher lösen im Grünflächenamt der Stadt Trier Alarm aus

Trier Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Freitag, in das Grünflächenamt der Stadt Trier in der Gärtnerstraße einzubrechen.

Die Täter schlugen laut Mitteilung der Polizei ein Fenster ein und lösten dadurch einen Alarm aus. Anschließend gaben sie ihr Vorhaben auf und flüchteten.