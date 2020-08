Corona-Statistik : Eine Neuinfektion im Landkreis Trier-Saarburg

Trier Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung wurde an diesem Montag ein weiterer Fall einer Infektion mit dem Sars-CoV-2 Erreger bei einem aus dem Urlaub zurückgekehrten Bürger aus dem Landkreis Trier-Saarburg gemeldet. Damit steigt die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen auf 395 (259 Landkreis und 136 Stadt Trier).

Von Donnerstag bis Sonntag wurden in der Teststation Markusberg zudem 2706 Abstriche genommen. Dies bedeutet für das Gesundheitsamt Trier-Saarburg eine erhebliche Herausforderung in organisatorischer wie vor allem personeller Hinsicht, teilt die Kreisverwaltung mit. Die im Rahmen der Testung ausgefüllten Vordrucke müssen vom Gesundheitsamt eingegeben, die eingehenden Laborbefunde gesichtet und Meldungen an andere Gesundheitsämter weitergegeben werden. Der hiermit kurzfristig entstandene Personalbedarf soll nun durch das Gesundheitsministerium kurzfristig abgedeckt werden.