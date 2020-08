Freizeit : Sagen, Sekt und Spurensuche

Trier Neue „Trier für Treverer“-Touren bieten auch Einheimischen ungewohnte und spannende Einblicke in die Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner.

Auch für Triererinnen und Trierer sowie eingefleischte Trier-Fans gibt es in der Stadt immer Neues zu entdecken und zu erfahren. Insgesamt gibt es von August bis November 2020 noch 21 „Trier für Treverer“-Touren. Sie zeigen die Stadt Trier und ihre Umgebung aus neuen Perspektiven oder überraschen mit eher unbekannten Informationen und Geschichten. Die Besucher tauchen beispielsweise ein in die Welt des jungen Marx oder das jüdische Trier. Aber auch Ausflüge in die Natur, Schaumweinproben und eine Mundarttour finden sich im Programm. Einige der Höhepunkte sind die folgenden: