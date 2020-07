Region : Tests: Auf welchen Plätzen jetzt wieder der Ball rollt

Region Ehe es ab Mitte August mit Pokalspielen weitergeht und für Anfang September der Start in die Meisterschaft geplant ist (die Spielpläne sollen in den nächsten Tagen veröffentlicht werden), findet in den ersten Tagen erstmals nach der Corona-Pause ein umfangreiches Testspielprogramm statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hier eine Auswahl: