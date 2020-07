Berglicht : Gäste reisen umgezogen an

Berglicht Die beiden Mosel-B-Ligisten Thalfang und Altrich haben bereits unter Corona-Auflagen gespielt. Wie Zuschauer und Aktive damit klarkamen.

„Mein Vorbereitungsplan stand schon länger. Als dann am Mittwoch vor einer Woche die Landesverordnung Training und Spiele für bis zu 30 Personen zuließ und der Fußballverband am Freitag das Hygienekonzept im Rheinland veröffentlichte, konnte tags darauf unser geplantes Testspiel dann auch tatsächlich stattfinden“, berichtet Thalfangs Trainer Markus Stein.

„Wir wollten alles so einfach wie möglich halten. Deshalb hatten wir uns auch mit Altrich darauf verständigt, dass sie schon umgezogen anreisen.“ In den Kabinen sei man sich auch nach der Partie nicht in die Quere gekommen und habe so den geforderten Abstand wahren können – geduscht wurde in mehreren Kleingruppen nacheinander.