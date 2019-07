Menschen : Blumen für die 100-Jährige

Elsbeth Meyer aus Trier-Ehrang hat ihren 100. Geburtstag gefeiert. Beigeordneter Thomas Schmitt (rechts im Bild) und Ortsvorsteher Bertrand Adams überbrachten Glückwünsche der Stadt Trier und der Ministerpräsidentin. Beigeordneter Thomas Schmitt wird gemeinsam mit Ortsvorsteher Bertrand Adams am Mittwoch, 24. Juli, 11.30 Uhr, Kiefernweg 5, die Glückwünsche der Stadt Trier und der Ministerpräsidentin überbringen. Elsbeth wurde in Bochum geboren. Ein Sohn (Verstorben) Keine Enkel Lebt seit 1974 in Trier Seit 30 Jahren verwittwet von 1974 - 2004 war sie Vorsitzende des Frauenkubs e.V. Hier wurden Spielabende, Bastelstunden und gemeinsame Aktivitäten geplant. Ihr Hobby war das Sticken von Karten, Bilder oder Decken. Wegen der Nachlaßenden Sehkraft kann sie das heute nicht mehr ausführen. Sie lebt in der eigenen Wohnung mit 3x täglichem Besuch der Sozialstation. Sie kocht zum Teil noch selbst. Foto: Hans Krämer