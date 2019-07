Graffiti an Halle in Osburg

Osburg Unbekannte haben Graffiti an die Hochwaldhalle und die Schule in Osburg gesprüht.

(red) Unbekannte beschädigten laut Mitteilung der Polizei im Zeitraum vom Mittwoch, 24. Juli, bis Donnerstag, 25. Juli, eine Abgrenzungsmauer an der Hochwaldhalle in Osburg mit Farbe. Weitere Schmierereien befinden sich im Bereich der Schule Osburg. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Hermeskeil unter 06503/91510.