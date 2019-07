Kriminalität : Paketdiebe in Gerolstein am Werk

Gerolstein (red) Wie der Polizeiwache Gerolstein erst jetzt bekannt wurde, hat es im Bereich der Hauptstraße in Gerolstein einen Diebstahl von sogenannten Anime-Figuren gegeben. Am Montag zwischen 10 und 14 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter insgesamt acht im Hausflur der Hauptstraße 9 in Gerolstein zur Abholung durch einen Paketdienst bereitgestellte Pakete.

