Ballenpresse und Wiese stehen in Flammen : Felder fangen Feuer im Bitburger Land

Wiersdorf/Gindorf Die Serie von Flächenbränden im Eifelkreis reißt nicht ab. Auch am Donnerstag mussten die Feuerwehren wieder zu einigen Einsätzen ausrücken.

Eine Rauchsäule steigt am Nachmittag etwa über Wiersdorf auf. In der Nähe des Ortes im Bitburger Land hat eine Ballenpresse Feuer gefangen. Das Gerät war wohl heißgelaufen und hat das Korn entzündet. Durch Funkenflug verbreitet sich die Glut dann auf dem drei Hektar messenden Acker, sodass es am Nachmittag an fünf Stellen gleichzeitig brannte. Die Höhe des entstandenen Schadens ist unbekannt.