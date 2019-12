Gottesdienste : Gottesdienste

KATH. GOTTESDIENSTE

Hohe Domkirche: Sa 7 Uhr hl. Messe in der Krypta, 9 Uhr Kapitelsamt; 16 bis 17 Uhr Beichtgelegenheit Sakramentskapelle; 17 Uhr Advent im Dom - Musik & Wort; Sieh, dein König kommt zu dir! Musik für Chor und Orgel; werke von Kiefer, Hammerschmitdt, Hassler, Eccard, Nössler, Wolters, Mulet, Dombrowski, Nowowiejski und Händel; Trierer Domchor Thomas Kiefer, Leitung; Josef Still, Orgel; Tim Sturm, Texte; Eintritt frei!; Mit einer Spende unterstützen Sie die Nachwuchschorarbeit der Dommusik. So 7 Uhr hl. Messe in der Krypta; 10 Uhr Hochamt; Musik im Hochamt: Hans Leo Hassler: Missa Dixit Maria; Andreas Hammerschmidt: Halleluja-Coda; Gottfried Wolters: Maria durch ein Dornwald ging; Vincenzo Bellini: Sonata per organo G-Dur; Trierer Domchor; 16 Uhr 8. Trierer Kinderweihnacht; Traditionelles Krippenspiel mit alten und neuen Advents- und Weihnachtsliedern; Singklassen der Grundschule am Dom; Vorchor und Aufbauchor des Mädchenchors am Trierer Dom; Vorchor und Knabenstimmen, der Trierer Domsingknaben; Jungenklasse 5c des Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasiums Trier; Leitungsteam: Cornelia Balzer, Christina Elting, Brigitte Gabriel; Thomas Kiefer, Timo Uhrig; 18 Uhr Vesper.

Liebfrauen: Sa 17 Uhr. So 11.30 Uhr.

St. Gangolf: Sa 18 Uhr. So 9.30 Uhr, 18 Uhr.

St. Antonius: So 11.15 Uhr, 16 Uhr in polnischer Sprache.

St. Agritius: Sa 7 Uhr. So 10 Uhr.

St. Josefstift: So 7.30 Uhr, 17.30 Uhr.

Welschnonnenkirche: So 15 Uhr in englischer Sprache.

Brüderkrankenhaus Klosterkirche: So 9.30 Uhr mit Krankenkommunion.

St. Paulin: Sa 7.30 Uhr. So 11 Uhr mit Kinderkirche, 18.30 Uhr.

Vincentinum: So 8 Uhr.

Mutterhauskirche St. Josef: So 9.30 Uhr Konventamt. Klinikkapelle: Sa 19 Uhr mit Krankenkommunion.

St. Matthias: Sa15 Uhr Vesper, 20 Uhr Vigilfeier. So 8 Uhr Eucharistie, 10 Uhr Konventamt, 11.30 Uhr Eucharistie mit eigenem Wortgottesdienst für Kinder (Krypta), 16.30 Uhr Bußgottesdienst, 18 Uhr Vesper mit Ansprache, 19 Uhr Eucharistie.

St. Valerius: Sa 18.30 Uhr Eucharistie.

Herz Jesu: Sa 17 Uhr Eucharistie.

St. Michael: So 11 Uhr.

Heiligkreuz: So 9.30 Uhr.

St. Maternus: Sa 18 Uhr.

St. Anna, Trier-Olewig: So 9.30 Uhr.

St. Augustinus: So 11 Uhr.

St. Andreas: So 9.30 Uhr.

St. Georg, Trier-Irsch, -Filsch, -Kernscheid und Hockweiler: Sa 18 Uhr in Irsch. So 19.30 Uhr in Irsch.

St. Martin: So 9.30 Uhr.

St. Ambrosius: So 9.30 Uhr, 18.30 Uhr.

St. Bonifatius: Sa 17 Uhr.

St. Simeon: Sa 19.15 Uhr. So 10 Uhr.

Christkönig: Sa 17.45 Uhr, 19.15 Uhr in der Markuskapelle. So 11 Uhr Familiengottesdienst.

St. Simon und Juda (Alte Kirche): So 9.30 Uhr.

St. Helena: Sa 18 Uhr.

St. Martinus: So 10 Uhr.

St. Jakobus: Sa 17.30 Uhr.

Marienstiftskirche Trier-Pfalzel: So 9.30 Uhr.

St. Peter, Trier-Ehrang: So 11 Uhr.

Kapelle des Krankenhauses Trier-Ehrang: Sa 16 Uhr.

Kapelle St. Matthias, Ruwerer Str. 25b: So 9.30 Uhr in der überlieferten Form des römischen Ritus.

Helenenhauskapelle, Windmühlenstraße: So 9 Uhr in der überlieferten Form des römischen Ritus.

EV. GOTTESDIENSTE

Ev. Kirchengemeinde Trier-Stadt: Sa 16 Uhr Krabbelgottesdienst im Caspar-Olevian-Saal. So 11 Uhr in der Basilika, 18 Uhr Jugendgottesdienst im Caspar-Olevian-Saal.

Ev. Stadtmission (Landeskirchliche Gemeinschaft) Trier: So 10.30 Uhr mit Kindergottesdienst.

Ev. Kirchengemeinde Ehrang: So 9.00Uhr in Hetzerath, 10 Uhr in Ehrang, 10 Uhr in Gusterath, 11.15 Uhr in Mertesdorf-Grünhaus, 11.15 Uhr in Trierweiler, 15 Uhr in Aach.

Ev. Freikirchliche Gemeinde Trier (Baptisten) Diedenhofener Str. 1: So 10.30 Uhr.

Freie ev. Gemeinde, Johannisstr. 1: So 10.30 Uhr.

SONST. GOTTESDIENSTE

Adventgemeinde Trier: Sa 9.30 Uhr.

Neuapostolische Kirche, Unterbezirk Trier: So 10 Uhr in Trier, Theobaldstr. 13, Bitburg, Königsberger Str. 1, Mertesdorf, Wenigbach 2, Hermeskeil, Schulstr. 108, Konz, Römerstr. 208, Prüm, Waldstr. 13, Gerolstein, Hauptstr. 47, Traben-Trarbach, Bergstr. 1/Köveniger Str.

Gemeinde des lebendigen Gottes Trier/International Church of the Living God, Metternichstraße 28-30, Trier-Nord: So 10 Uhr Gottesdienst mit Kinderprogramm (deutsch/englisch).

Alt-Katholische Pfarrgemeinde St. Jakobus: So 11 Uhr in der Willibrordkapelle, Irminenstr. 2, Trier.

Zeugen Jehovas Trier: Sa 17.30 Uhr (rumänisch). So 10 Uhr (russisch), 13.30 Uhr (deutsch, albanisch, persisch, französisch), 17 Uhr (deutsch, arabisch), Trier-Feyen, Auf der Grafschaft 26, Trier.

Jugendhilfezentrum Don Bosco, Helenenberg: So 10.30 Uhr.

St. Nikolaus, Konz: Sa 17 Uhr, 18 Uhr. So 11 Uhr, 17 Uhr.

St. Johann, Konz: Sa 18 Uhr in St. Nikolaus. So 9.30 Uhr.

Maria-Heimsuchung, Konz-Hamm: So 10.45 Uhr.

Pfarreiengemeinschaft Saarburg: Sa

Pfarreiengemeinschaft Schweich: Sa 19 Uhr in Bekond, 17.45 Uhr in Kenn, 19 Uhr in Riol, 8.30 Uhr Schweich. So 10.30 Uhr in Fell, 9.15 Uhr in Föhren, 9.15 Uhr in Longuich, 10.30 Uhr und 18.30 Uhr in Schweich.

Pfarreiengemeinschaft Waldrach: Sa 17.15 Uhr in Kasel, 19 Uhr in Mertesdorf, 19 Uhr in Osburg. So 9 Uhr in Pluwig, 9 Uhr in Waldrach, 10.45 Uhr in Lorscheid, 10.45 Uhr in Waldrach, 18 Uhr in Gutweiler, 18 Uhr in Thomm.

Pfarreiengemeinschaft Saar-Mosel: Sa 18.30 Uhr in Temmels. So 9 Uhr in Könen, 10.30 Uhr in Tawern.

Pfarreiengemeinschaft Hermeskeil: Sa 17.15 Uhr in Rascheid, 19 Uhr in Züsch. So 9 Uhr in Bescheid, 10.45 Uhr in Hermeskeil, 18 Uhr in Geisfeld, 18 Uhr in Grimburg, 18 Uhr in Gusenburg, 18 Uhr im Kloster Hermeskeil.

EV. GOTTESDIENSTE

Ev. Kirchengemeinde Konz: So 18 Uhr.

Ev. Kirchengemeinde Saarburg: So 10 Uhr mit Kindergottesdienst.