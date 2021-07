Der TV kümmert sich : Mit Rücksicht wär’s für alle schöner – Die Thiels-Burg in Trier wird als Müllkippe missbraucht

Trier-Kürenz Eine Leserin beschwert sich: Sie findet es traurig, dass man Kulturgut so vergammeln lasse und Touristen ein solches Bild von Trier präsentiere. Wir fragen nach.

Eine ausgeglühte Feuerstelle lässt vermuten, dass sich hier jemand zum wilden Grillen getroffen hat. Leere Bierdosen, Flaschen und Lebensmittelverpackungen wurden anschließend offenbar einfach durch das Gittertor in den Innenraum der „Burg“ geworfen. „Wir gehen immer wieder auf dem Weg hier vorbei und seit einigen Monaten sammelt sich regelmäßig neuer Müll in der Burg“, berichtet Kirchgesser. Sie bedauere es sehr, dass ein hübsches Fleckchen derart entstellt werde. „Ich finde es schon traurig, dass man Kulturgut so vergammeln lässt und den Touristen ein solches Bild von Trier zeigt“, schreibt sie an den Trierischen Volksfreund.