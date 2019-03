später lesen Party Kult-Party in der Altenberghalle in Gutweiler Teilen

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Gutweiler lädt am Samstag, 30. März, 21 Uhr, in die Altenberghalle in Gutweiler zur SWR1-Night-Fever-Party ein. SWR1-DJ Johannes Held legt einen Tanzhit nach dem anderen auf. red