Konzert : Martin Bambauer spielt Vierne

Trier (red) Im Rahmen der Ökumenischen Konzertreihe „Voilà Vierne“ am Mittwoch, 19. August um 20.30 Uhr ein Orgelkonzert in der Konstantin-Basilika. Der Besuch ist nur mit Anmeldung beim Gemeindebüro der evangelischen Kirchengemeinde Trier möglich (0651/9949120-0 oder online per e-Mail: trier@ekir.de).

