Neujahrsempfang : Neujahrsempfang mit Ehrung in Saarburg

Saarburg Die Stadt Saarburg und der Saarburger Gewerbeverband laden am Sonntag, 5. Januar, um 11 Uhr in die Stadthalle Saarburg zum traditionellen Neujahrsempfang ein. Bürgermeister Jürgen Dixius und die Vorsitzende des Saarburger Gewerbeverbandes, Janine Russo, blicken in ihren Ansprachen zurück auf das vergangene Jahr und sprechen über Projekte und Pläne für 2020, außerdem wird eine Ehrung für geleistetes Ehrenamt vorgenommen.

Der Neujahrsempfang steht allen Interessierten offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

(red)