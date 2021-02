Hochwasser : Starkregen lässt Kanäle volllaufen – Pegel fallen

Foto: Christiane Probst

Trier-Ruwer/Schleich (stra) Nach stundenlangen Regenfällen am Mittwoch, 3. Februar, waren zwei Straßen in Trier-Ruwer und Schleich am Abend mit Wasser überflutet. In Trier-Ruwer wurde gegen 18.30 Uhr die Trierer Feuerwehr alarmiert.

Grund für den Einsatz waren verstopfte Abflüsse an der Hermeskeiler Straße in der Nähe des Friedhofs, die von einem Feldweg kommendes Regenwasser nicht mehr ins Kanalsystem ableiten konnten. Wegen der Aquaplaning-Gefahr, die von der nassen Straße ausging, wiesen die Einsatzkräfte der Feuerwehr laut Abteilungsleiter Torsten Marx die Autofahrer an, langsamer zu fahren. Eine Sperrung der Straße sei nicht nötig gewesen.

Für die Reinigung der Abflüsse informierte die Feuerwehr die Stadtwerke Trier. Die lösten daraufhin mit Hilfe eines speziellen Saugwagens die Verstopfung auf und das Wasser konnte abgelassen werden. „Die Feuerwehr hat schnell und besonnen reagiert“, sagte Ortsvorsteherin Christiane Probst im Gespräch mit dem TV.

Im Moselort Schleich war Hochwasser ebenfalls nicht die Ursache für die Überflutung. Damit habe die Ortsgemeinde laut Bürgermeister Rudolf Körner trotz der hohen Pegelstände bislang keine Probleme gehabt. „Mit Hochwasser müssen wir erst rechnen, wenn der Stand in Trier die Neun-Meter-Marke überschreitet“, erklärt Körner. Auch in diesen Fall war es wegen des Starkregens und überforderten Einlaufschächten, dass die B 53 in Richtung Pölich am Ortseingang Schleich mit Wasser voll gelaufen war. Mit Hilfe der Feuerwehr, die die teils verstopften Abflüsse freigemacht hat und dem Einsatz einiger Sandsäcke konnte nach Angaben von Ortsbürgermeister Körner eine Straßensperrung jedoch vermieden werden. Auf Anfrage des TV sagt Alexander Loskill, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Schweich, dass die Feuerwehr an diesem Abend nicht offiziell alarmiert wurde. Er geht jedoch davon aus, dass im Ort wohnhafte Feuerwehrleute ausgeholfen haben.

Wasser sei auch von der B 53 in den Ort geflossen und hatte Folgen für „ein oder zwei Häuser in der Moselweinstraße“, berichtet Rudolf Körner. Es sei aber zu keinen großen Schäden gekommen.