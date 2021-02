Ihre Meinung : Disziplin der Bürger ist auch wichtig

Corona-Pandemie

Der oben genannte Artikel vermittelt einen Eindruck über die sehr gute und erfolgreiche Arbeit des Gesundheitsamtes und anderer Beteiligten, die ich in keinster Weise schmälern will. Allerdings fehlt mir in diesem positiven Artikel der Hinweis auf die Bürger der Stadt Trier. Ohne die offensichtlich überwiegende Disziplin der Triererinnen und Trierer würden wir bestimmt auch nicht da stehen, wo wir jetzt sind. Dieser Zwischenstand zeigt doch, dass die Mehrheit der Menschen verstanden haben, worum es geht und worin unser aller Ziel liegt. Es kann nicht sein, dass von den Bürgern nur Verständnis und Verzicht verlangt wird, jeder Mensch braucht Lob und Anerkennung! Das wird von Seiten der politisch Verantwortlichen offenbar nicht so gesehen. Natürlich dürfen wir nicht leichtsinnig werden und uns in Sicherheit wiegen, aber bis hier haben wir es doch schon (gemeinsam) geschafft.