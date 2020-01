Konzert : Werke von Stanford und Warlock in St. Irminen Trier

Foto: Christiane Bottermann/Cantores Trevirenses

Trier (red) Unter dem Titel „Resonet in laudibus“ findet am Sonntag, 5. Januar, um 16 Uhr in der Stiftskirche St. Irminen in Trier das traditionelle Weihnachtskonzert des Kammerchores Cantores Trevirenses statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red