Blaulicht Kellerbrand in Trier-Ehrang - Bewohnerin erleidet Schock FOTO: Agentur Siko / TV

Zu einem Kellerfeuer ist am Heiligabend um 19.50 Uhr die Feuerwehr in die Ehrangerstraße in Trier ausgerückt. Eine Bewohnerin erlitt laut Polizei einen Schock. Von Agentur Siko