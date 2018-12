später lesen Blaulicht Einbrecher steigen durch Fenster ein FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Während sich die Hauseigentümer im Wochenendurlaub befanden, haben sich bislang unbekannte Täter am Samstagnachmittag durch ein Fenster Zutritt zum Wohnzimmer eines Hauses in der Butzweilerstraße in Kordel verschafft. (red)