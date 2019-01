Ein Unfall mit Fahrerflucht beschäftigt die Polizeiinspektion Schweich. Auf der K12 nahe Waldrach war ein Fahrer mit seinem Auto erst mit der Leitplanke kollidiert und hatte sich anschließend mit dem Auto überschlagen. Von dem Fahrer fehlt jede Spur.

Am Samstag, 12. Januar, gegen 17.30 Uhr befuhr laut Polizeibericht ein weißer PKW Marke Toyota Yaris die K 12 von Waldrach kommend in Fahrtrichtung Korlingen. In einer Rechtskurve habe der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei mit der Schutzplanke kollidiert. Anschließend habe sich der Wagen überschlagen und sei im Seitengraben auf dem Dach liegengeblieben. Der Fahrzeugführer habe sich selbstständig aus dem Wrack befreit und sich – vor Eintreffen der Rettungskräfte – zu Fuß unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Die K 12 war für die Dauer von 1,5 Stunden teilweise gesperrt. Im Einsatz waren First Responder der Freiwilligen Feuerwehr Korlingen, die Freiwilligen Feuerwehren Korlingen, Gutweiler und Kasel, SM Hermeskeil und zwei Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Schweich.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall und insbesondere zum flüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter Telefon 06502/91570 oder per E-Mail an pischweich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.