später lesen Konzert Kaffeehausmusik im Altenheim St. Josef Teilen

Twittern

Teilen



Premiere für das Trierer Kaffeehausorchester: Am Samstag, 16. Juni, 15.30 Uhr gibt die neu gegründete Formation ihr Debüt im Altenheim St. Josef in Schweich. Unter der Leitung von Gert Spies hat das neunköpfige Ensemble ein breites Spektrum an Musikliteratur zu bieten. So entführen die Musiker mit Brahms „Ungarischem Tanz Nr. 5“ in die Puszta und mit Theis‘ „Piroska“ in die Welt des Csárdás.