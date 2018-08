später lesen Unfall Am Einscheren gehindert und dann geflüchtet Teilen

Die Polizei sucht den Fahrer eines Kastenwagens. Laut Polizeiautobahnstation Schweich hatte der Fahrer eines grauen BMW am Montag gegen 17.50 Uhr auf der A 1 am Baustellenbeginn vor der Anschlussstelle Mehring in Richtung Koblenz mehrere Fahrzeuge überholt.