Schädlich für die Gesundheit : Vorsicht, Blaualgen: Kontakt mit der Mosel vermeiden

Trier Seit mehreren Tagen treten entlang der Mosel Cyanobakterien – sogenannte Blaualgen – auf. Das teilt das Landesamt für Umwelt mit.

Blaualgen sind grüne Schlieren, die insbesondere in langsam fließenden Bereichen vorkommen. Gebildet werden diese Schlieren von Vertretern der Cyanobakterien-Gattung Microcystis. Diese Bakterien können Stoffe bilden, die für die menschliche Gesundheit schädlich sind. Zum Beispiel kann es bei Menschen oder Hunden zu Reizungen der Schleimhäute oder bei empfindlichen Personen sogar zu Bindehautentzündungen der Augen oder Quaddeln auf der Haut kommen. Das Landesumweltamt rät deshalb, an Uferbereichen mit deutlich grüner Färbung der Mosel Wasserkontakt zu vermeiden. Umweltministerin Ulrike Höfken warnt darüber hinaus grundsätzlich vor dem Baden in Fließgewässern.