Schulprojekt in Daun : Comics zeichen mit Grundschülern in Daun: Designerin leitet kreatives Programm

Die Designerin Evamaria Deisen – hier in ihrem Atelier in Kaisersesch – würde „keine Sekunde überlegen“, wieder nach Daun zu kommen. Foto: Evamaria Deisen

Daun/Kaiseresch Designerin Evamaria Deisen unterrichtete als Projektleiterin Zweitklässler in Daun, wie man Comics und Cartoons zeichnet.

(bb) „Kannst Du am Freitag ein Projekt an der Dauner Grundschule übernehmen?“ An diese Frage von Barbara Bertsch, Koordinatorin von MUS-E im Landkreis Vulkaneifel (siehe Info), erinnert sich Evamaria Deisen noch gut. Eine Projektleiterin war krankheitsbedingt ausgefallen, und die 33-Jährige aus Kaisersesch (Landkreis Cochem-Zell) sagte spontan zu. Und hat diese Entscheidung noch keinen Augenblick bereut. Im Gegenteil. „Ich finde es so schade, dass das Projekt mit der Schließung der Schulen wegen Corona gestoppt wurde, und ich hoffe sehr, dass es nach den Osterferien wieder aufgenommen werden und ich die Kinder wiedersehen kann“, erklärt Evamaria Deisen im Gespräch mit dem TV.

Zu ihrer Person: Nach dem Abitur in Münstermaifeld studierte Deisen Design in Magdeburg und arbeitete unter anderem in Ingolstadt und München. 2017 kam sie nach Kaisersesch in die Eifel zurück und gründete in einem umgebauten Kuhstall ein Studio für Industrie- und Produktdesign. Kunden sowie Juroren von Designerwettbewerben bescheinigen ihr „kreative Arbeitsweise und innovative Resultate“. 2019 erhielt sie den „Eifel Award“ für ihr Geschäftskonzept und 2020 wurde sie Dritte im Landeswettbewerb „Pioniergeist“.