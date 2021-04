Weiterbildung : Seminar in Daun für die Gleichstellung

Seminar in Daun für die Gleichstellung

Daun (red) Die kommunale Gleichstellungsbeauf­tragte Doris Sicken bietet ein Seminar für Gleichstellungsbeauf­tragte mit dem Thema: Ihr Auftrag, Ihre Aufgaben und Ihre Rechte; Ein Fortbildungsseminar für Gleichstel­lungsbeauftragte nach dem Landes­gleichstellungsgesetz und der Landkreis-bzw.

Gemeindeordnung, das am Donnerstag, 6. Mai , 9 bis 13 Uhr, online auf der Plattform Zoom stattfindet. Das Seminar richtet sich an neue und noch nicht so erfahrene Gleichstellungsbeauftragte, bietet aber auch erfahrenen Kolleginnen neue Aspekte.