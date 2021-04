Gewinnspiel : „Daun verlost ein Auto“ mit einer digitalen Preisverleihung

Daun (red) Jedes Jahr aufs Neue. Seit 2005 verlost der Gewerbe- und Verkehrsverein Daun (GVV) zu Weihnachten als Hauptgewinn ein Auto im Wert von etwa 15 000 Euro. Für Weihnachten 2020 ist es ein roter Peugeot 108, der an einigen Plätzen der Stadt ausgestellt wurde.

Die Verlosung findet im Beisein des Stadtbürgermeisters Friedhelm Marder, einigen Mitgliedern des Vorstands und des Autohauses Peugeot Automobile Junk am Samstag, 17. April, um 9.30 Uhr statt.

Stattdessen wird sie in diesem Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten und per Livestream auf der Facebook-Seite des GVV und der Homepage (www.gvvdaun.jimdo.com) zu verfolgen sein.

Zur Weihnachtszeit verschenkten alle teilnehmenden Einzelhändler in Daun Lose an einkaufende Kunden. 140 000 Lose wurden laut einer Mitteilung des GVV dabei von 60 Mitgliedsbetrieben an ihre Kunden verteilt.