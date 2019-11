Infotag : Informationen zum Schulwechsel

Daun (red) Für die Eltern, deren Kinder zur Zeit die vierte Klasse der Grundschule besuchen und sich für einen Übergang an ein Gymnasium interessieren, bietet das Geschwister-Scholl-Gymnasium am Dienstag, 19. November, um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Aula an.