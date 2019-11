Glaube und Synode :  Es geht um die Zukunft der Pfarrei

Lissendorf (red) Der Pfarrgemeinderat der Pfarrei Lissendorf veranstaltet am Mittwoch, 20. November, eine Informationsveranstaltung zu den Veränderungen, die auf die Pfarrei im Rahmen der Synodenumsetzung zukommt.

Zum 1.Januar 2021 wird die Pfarrei St. Dionysius, Lissendorf in die Pfarrei der Zukunft Adenau/Gerolstein aufgehen. Beim Informationsabend zur Situation am kommenden Mittwoch im Dorfgemeinschaftshaus stehen Fragen auf der Tagesordnung wie: Warum die Synode?, Was bedeutet das für die Pfarrgemeinde Lissendorf?, Was wird sich zum 1. Januar 2021 ändern, wenn unsere Pfarrgemeinde Lissendorf aufgelöst wird und der Pfarrei der Zukunft Adenau/Gerolstein zugeordnet wird?