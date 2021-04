Pflegeberufe : Programm für Führungskräfte

Daun/Bitburg/Trier Der Schwesternverband startet in den kommenden Monaten eine neue Runde seines Trainee-Programms für angehende Leitungskräfte in der Pflege. Es soll Mitarbeitern aus den Bereichen Pflege und Hauswirtschaft dabei helfen, in eine Leitungsfunktion schrittweise hineinzuwachsen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein umfassender Einblick in alle Tätigkeitsfelder wird dabei innerhalb der zwölf Monate, die das Programm dauert, ermöglicht. Dabei sollen auch die Führungskompetenzen der Teilnehmer weiterentwickelt werden.

Das Programm beinhaltet unter anderem das Kennenlernen des Aufgabenbereichs und den Einblick in alle Bereiche einer Einrichtung und ist verbunden mit vertiefenden Praxiseinsätzen und der allmählichen Übernahme von Verantwortung für künftige Aufgaben, inklusive praxisbegleitender Seminare. Durchgeführt wird das Trainee-Programm in den Einrichtungen des Verbandes in der Eifel. Der Träger betreibt unter anderem das „Eifelhaus“ in Bitburg und kleine Pflegeeinrichtungen in Kordel, Schönecken, Manderscheid, Bettingen und Irrel.