Sperrung Stadtkyll : Sperrung an der K67 zwischen Stadtkyll und Schüller

Stadtkyll Die K 67 zwischen Stadtkyll und Schüller bleibt bis 26. Oktober gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

(red) Wegen Gehölzpflegearbeiten muss die K 67 zwischen der Ortslage Stadtkyll und der Ortslage Schüller, ab dem Ortsausgang Stadtkyll und dem Ortsausgang Schüller in Richtung Stadtkyll, noch bis zum 26. Oktober 2022 für den Verkehr voll gesperrt. Eine Umleitungsstrecke für den Verkehr wird ab der Einmündung B 421 / K 67 in der Ortslage Stadtkyll, über die B 421, bis zur Einmündung B 421 / K 67 in der Ortslage Jünkerath und umgekehrt, ausgeschildert. Die Seniorenresidenz Kylltalblick ist in dieser Zeit nur aus Richtung Jünkerath kommend zu erreichen und Landal Wirfttal nur aus Richtung Stadtkyll.