Freizeit : Wanderung rund um Bad Bertrich

Bad Bertrich Der Gästeführer Kurt Immik bietet am Samstag, 21. September, ab 13.30 Uhr eine circa dreieinhalbstündige Naturerlebniswanderung rund um Bad Bertrich an. Treffpunkt ist an der Tourist-Information in Bad Bertrich.

