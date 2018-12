später lesen Tourismus Jugendherbege: Rat will Potenzial prüfen FOTO: dpa / Fredrik von Erichsen FOTO: dpa / Fredrik von Erichsen Teilen

() Der Wittlicher Stadtrat will sich um die Ansiedlung einer Jugendherberge bemühen. Damit hat der Rat Bürgermeister Joachim Rodenkirch beauftragt. Den Antrag hatte die CDU-Fraktion eingebracht. Als Standort könnte, so der Antrag, ein Grundstück am Sportzentrum angeboten werden.