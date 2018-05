Heitere Musik aus dem Barock in der Abtei

() Musik des Barocks für Flöte und Cembalo ist im Kreuzgang des Klosters der Abtei Himmerod am Sonntag, 6. Mai, ab 15 Uhr zu hören. Es konzertieren Johannes Geffert (Cembalo) und Ulrike Friedrich (Flöte).

Als neuer Ort für Musik in Himmerod eignet sich der Kreuzgang des Klosters nicht nur wegen seiner besonderen Atmosphäre, sondern vor allem auch aufgrund seiner Akustik. Passend zum Monat Mai haben Johannes Geffert und Ulrike Friedrich Musik ausgesucht, die heiter und unbeschwert daherkommt und in ihrer Leichtigkeit sowohl für Kenner wie Liebhaber konzipiert ist. Johannes Geffert war schon oft an der Orgel der Himmeroder Abteikirche zu hören und hat dort auch eine CD eingespielt. Der Eintritt zum Konzert ist frei.